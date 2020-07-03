شكرا لبحثكم عن خبر “مين حامل من مين”.. “شاهد” عارضة الأزياء دانة سلطان تنشر صورة صادمة لزوجها الحامل بالشهر الثامن!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شرت عارضة الأزياء الكولومبية الشهيرة دانا سلطانة، صورة لزوجها الحامل منه بالشهر الثامن عبر صفحتها الرسمية على انستجرام بمناسبة عيد الأب.

وظهر زوج دانا في الصورة وهو يقف مستعرضاً بطنه الذي يحمل داخله طفلاً على وشك القدوم، مع لحية وشوارب وجسد رجل كامل.

وأثارت الصورة حيرة الجمهور العربي الذي شعر بالصدمة والتشتت، وتسائلوا: “هو مين حامل في مين؟”، معتبرين أن المنظر مُقزز وخارج عن الطبيعة.

كما طرحوا سؤالاً جوهرياً: “من أين سيُولد الطفل؟”، شاعرين بالقلق على مصيره المجهول في هذه العائلة غير الطبيعية.

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وكانت دانا سلطانة، قد أعلنت نبأ حمل زوجها منها في طفلهما الأول، عبر صفحتها الشخصية “إنستجرام”، وعلقت آنذاك قائلة إن الأحلام تتحقق.

الجدير بالذكر أن دانا وُلدت ذكراً، رغم ميولها الأنثوية، فقررت أن تجري عملية تحويل جنسي لتصبح أنثى، واتجهت إلى عرض الأزياء، وقابلت زوجها حالياً إستيبان لاندراو، الذي ولد بأعضاء أنثوية، رغم ميوله الذكورية، فأجرى بدوره عملية تحويل جنسي فأصبح ذكرا.

وحدث الحمل لأن كلا من دانا وإستيبان يحملان أعضائهما الطبيعية التي ولدا بها رغم الشكل المغاير.

وتنتظر دانا وزوجها وضع الطفل، الذي قررا تسميته “أربيل”، وتنشر دائماً صورهما وهي تقبل بطن زوجها الحامل.