شكرا لبحثكم عن خبر أجلسها على ركبتيه وما فعله صادم.. “شاهد” سعودي يتحرش بفتاة قاصر يفجر غضب مواطنيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا وثق تحرش شاب قيل إنه سعودي الجنسية بفتاة قاصر ونشره مقطع التحرش على صفحاته بمواقع التواصل.

وتفاعل العديد من النشطاء السعوديين عبر وسم “#سعود_المطيري_متحرش_بطفله” مطالبين بضبط هذا الشخص الذي يدعى سعود المطيري وحبسه، بعدما ظهر في بث مباشر عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات”، وبرفقته فتاة صغيرة السنّ، وبدا أن علاقة خاصة تربطهما بحسب تعليقات كثير ممن شاهدوا البثّ.

وبحسب رواية بعض النشطاء فإن الشاب الذي يدعى سعود المطيري، استغل الفتاة، وقام بالتحرش بها، وإنه يستوجب الملاحقة والمحاسبة.

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وكتبت ناشطة في تغريدة عبر الوسم أرفقت بها صورا من المقطع الصادم:”صراحه مدري وش اقول ان كنه صدق حسبي الله عليه وان كنه مو صدق مابقول الا الله يستر عليه يعني طفله اهلها وينهم عنها”

ووجهت ناشطة أخرى اللوم والعتاب لأهب الطفلة:”اهلها مافيهم خير حسبي الله بس البنت طفله بريئه م تدري لكن العتب ع الاهل”

هذا وتلقت وزارة الداخلية السعودية، سيلًا من البلاغات الإلكترونية عبر تطبيق ”كلنا أمن“ الذي يتيح بسهولة الإبلاغ عن مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي يعتقد المبلغون أنها تخالف القوانين المحلية.