شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : “شفايفي كبيرة شوي”.. السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني تصدم جمهورها وتتحول إلى رجل!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثارت المشهورة السعودية هند القحطاني الجدل بعد ظهورها بمقطع فيديو حولت نفسها خلاله إلى رجل.

وظهرت هند بالفيديو بملامح مختلفة ولحية وشارِب، وتقول لابنتها المصدومة من شكلها: “أوه شوفي شكلي وأنا شاب، أنفع أكون شاب يعني؟”، فتجيب ابنتها بالإيجاب، لتقول هند: “ولكن شفايفي شوي كبيرة بس مو مشكلة”.

وسخر المغردون من شكل هند القحطاني، وهي رجل، باستخدام أحد فلاتر السناب شات، وشبهوها بالإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف.

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وكانت هند قد استشاطت غضباً بسبب تلقيبها بـ”العجوز”، فخرجت عن صمتها وكشفت عن عمرها الحقيقي بفيديو قالت فيه: “يسبون ويشتمون ويعايروني بعمري، ويلقبوني بالعجوز، أنا عمري 36 سنة، أنا موالد سنة 1984، شهر إبريل، توني دخلت 36 سنة”.

الجدير بالذكر أن المنشد السعودي السابق أحمد العديم، طلب الزواج هند القحطاني، لكنها طلبت منه مُهلة للتفكير، وفي حال وافقت اشترطت عليه أن يُوفر لها مسكن الزوجية خارج السعودية.