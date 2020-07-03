تراند اليوم : منى فاروق: واثقة إن ربنا هيقف جنبي

مرت الممثلة المصرية الشابة منى فاروق، بأزمة كبيرة، بعدما انتشرت لها مقاطع فيديو اباحية منذ عامين برفقة المخرج خالد_يوسف.

منى بدأت تعود لحياتها الطبيعية، وفي أحدث تصريح لها قالت: (الحمد الله برغم كل الصعوبات ربنا موجود واثقه أنو هيقف جمبى قريب قوى

ادعولى الكرب يمشى بلدى حنينه على اى حد موجوع يا رب خير).

منى فاروق تعيش حالة نفسية سيئة، بعد خروجها من السجن وبراءتها من تهمة الترويج لمقاطع جنسية فاضحة، ظهرت فيها برفقة المخرج خالد يوسف، وزميلتها شيما الحاج.

اقرأ: القبض على منى فاروق وشيما الحاج بتهمة الفيديو الجنسي