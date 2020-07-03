ميريام كلينك عارية تماماً تتخلى عن ملابسها وتستر نفسها بـ “شعرها”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 يوليو 2020 12:13 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار المشاهير 1,866 زيارة

شاركت المثيرة للجدل اللبنانية ميريام كلينك متابعيها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بصورة تخطت فيها جميع الخطوط.

صحيح أن الجمهور اعتاد على قيام كلينك بنشر صور شبه عارية لها بالإضافة إلى تصريحاتها المثيرة للجدل والجريئة، عدا عن أغانيها وكليبتها الأشبه بالأفلام الإباحية.

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إلا أن هذه الصورة فاقت كل التوقعات وجعلت الجميع يتساءل ماذا بعد ذلك؟ ما الذي من الممكن أن تفعله كلينك من أجل إثارة الجدل حولها والبقاء تحت الأضواء حتى لو بطريقة غير مشروعة.

فقد ظهرت كلينك في الصورة عارية تمامًا من الأعلى بدون أي قطعة ملابس، وسترت مفاتنها بخصلات شعرها التي أسدلتهم على صدرها لتُظهر أكثر مما تخفي.