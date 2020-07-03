ميريام كلينك تُشهر من جديد إلحادها وهى عارية تماماً

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 يوليو 2020 12:13 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار المشاهير 227 زيارة

نشرت عارضة الأزياء “ميريام كلينك” Myriam Klink صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام لمعايدة متابعيها بمناسبة عيد الفصح.

وتظهر ميريام في الصورة وهي تقبّل أرنباً وفاجأت جمهورها من خلال تعليقها على الصورة. حيث وكتبت كلينك: “إنه رسمياً عيد الفصح ويمكنني القول عيد فصح مجيد للجميع بالرغم من أنني ملحدة atheist”.

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و هذه ليست المرة الاولى التى تفصح فيها ميريام عن إلحادها . فقد ادعت عام 2015 ,انها اصبحت ملحدة بعد ان تحرش بها رجل دين عندما كان عمرها 16 عاما . و لم يصدقها والدها حينها.