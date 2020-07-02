أمل الشهراني تثير ضجة وتستفز السعوديين بـ”البكيني”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 2 يوليو 2020 08:22 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 145 زيارة

أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة اعتبرها الجميع استفزاز للسعوديين، بعد ظهورها مرتدية ملابس البحر “البكيني”، رفقة أبنائها.

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وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم كبير عليها، مشيرين إلى أن هذه هي الصورة التي تريد أن تكون علبها المرأة التي تدعي أنها تدافع عنها ضد العنف، فيما اعتبر آخرون إنها حرية شخصية ولا يحق لأحد أن يتحكم فيها أو يملي عليها كيف يجب أن تعيش.

ومؤخرا، تم تداول مقطع فيديو لها من صالة الرياضية، حيث وجهت رسالة للمرأة السعودية، قائلة إنه بإمكانها أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

وتقود الناشطة السعودية أمل الشهراني حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا في السعودية، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات.