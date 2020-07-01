شاهد… أمل الشهراني تظهر بـ”البكيني” وتثير ضجة بالمملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 يوليو 2020 06:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 225 زيارة

نشرت نجمة سناب شات السعودية أمل الشهراني، صورة لها على حسابها في إنستقرام وهي مرتدية مايوه مع أطفالها، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين.

وظهرت أمل الشهراني بالمايوه ” البكيني ” مع أطفالها وهي تسبح داخل البحر، حيث وثقت تلك اللحظات بصورة سيلفي ونشرت أيضاً مقطع فيديو أثناء السباحة.

صورة الشهراني لاقت تداول واسع وأثارت الجدل على مواقع التواصل حيث اعتبر المتابعين أن الملابس التي ظهرت بها أمل الشهراني خارجة عن عادات وتقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه، بينما قال آخرون إنها حرية شخصية.