“هالة” حفيدة الفنان عادل امام تقلده في “مدرسة المشاغبين”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 يوليو 2020 12:13 مساءً - ‏44 دقيقة مضت أخبار المشاهير 69 زيارة

نشرت “هالة” حفيدة الزعيم عادل أمام، فيديو طريفًا، عبر حسابها على التطبيق الشهير “”تيك توك”.وقلدت “هالة”، جدها، في مقطع شهير من مسرحية “مدرسة المشاغبين”، وجملته الشهيرة: “بعد 14 سنة خدمة في ثانوي وبتقولي أقف”

.يُذكر أن عادل إمام احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ80، وهو ما تزامن مع عرض مسلسله “فلانتينو” خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.