عذبوا واغتصبوا طفلاً سورياً .. ديانا حداد تطالب حكومة لبنان بإعدام 3 شباب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 يوليو 2020 12:13 مساءً - ‏51 دقيقة مضت أخبار المشاهير 101 زيارة

طالبت النجمة اللبنانية ديانا حداد، حكومة بلادها، بإعدام 3 شبان اغتصبوا وعذبوا طفلا سوريا، فى بلدة سحمر، بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان، مناشدة زملاءها الفنانين بضم صوتهم لصوت الحق والمطالبة بحق الطفل المغتصب.وكتبت ديانا، عبر حسابها على تويتر: “نطالب الحكومة اللبنانية فى لبنان بإعدام المجرمين اللى قاموا بتعذيب الطفل السورى والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؟”.وأضافت ديانا: “بناشد كل الفنانين إخوانى، بضم صوتهم لصوت الحق، والمطالبة بحق الطفل المغتصب.. حسبى الله ونعم الوكيل”.

وكان فيديو قد تم تداوله وانتشاره بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، أظهر تعرّض طفل سورى يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسى وجسدى، حيث تعمد الثلاث شباب إلى ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.ويعمل الطفل فى معصرة، فيما تعمل والدته فى بيع الخضراوات؛ لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السورى الجنسية.من جهتها، ناشدت والدة الطفل، الجمعيّات المعنية بحقوق الطفل؛ لتبنى حالة ابنها، كما دعت الدولة لتوقيف كلّ من تثبت إدانته، خاصة أن سكان البلدة بمن فيها من مسؤولين، يعلمون عن أفعال هؤلاء الشباب، إلا أنهم يلتزمون الصمت لأسباب عشائرية.