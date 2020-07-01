ميريام كلينك على مدرّبها الخاص فى وضع مثر .. شاهد ماذا تفعل معه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 يوليو 2020 12:13 صباحاً - ‏32 دقيقة مضت أخبار المشاهير 66 زيارة

شاركت ميريام كلينك، عارضة الأزياء المثيرة للجدل، مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لها أثناء قيامها بتمارين رياضية في إحدى الصالات.

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وتظهر كلينك في إحدى المقاطع وهي تمارس الرياضة على ظهر مدرب اللياقة الخاص بها، بحسب ما علقت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في إنستغرام.

وأدت كلينك في الفيديو وهي التمارين الرياضية الصعبة بطريقة غريبة، وهي فوق ظهر مدربها الخاص، وكانت مرتدية بنطالاً ضيقاً أحمر اللون وارتدت بنطالاً ضيقاً أحمر اللون أظهر جميع تفاصيل جسدها.