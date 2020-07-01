ميريام كلينك تتخطى الحدود وتمسك صدرها العاري بيديها بطريقة مثيرة – بالصورة والفيديو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 يوليو 2020 12:13 صباحاً - ‏42 دقيقة مضت أخبار المشاهير 149 زيارة

خضعت عارضة الأزياء اللبنانية ​ميريام كلينك​ الى جلسة تصوير خاصة استعدادا لموسم الأعياد المقبل، وهي شبه عارية مرتدية مجسما على رأسها على شكل قرني غزال باللون الذهبي.

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ونشرت ميريام كلينك صورةً مثيرةً عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من جلسة التصوير واعدةً بنشر المزيد من الصور المثيرة.

وظهرت كلينك في الصورة عارية الصدر، وقد غطّت ثدييها بيديها، وأسدلت شعرها الأشقر عليهما. وعلّقت على الصورة قائلة: “لا أضع عدسات لاصقة، لون عينيّ هو أزرق”، مضيفةً أنها “ملكة الحرية”.

كما نشرت أيضا فيديو مثيراً لها ظهرت فيه مؤخرتها مرتدية بودي شفافاً كشف عن تفاصيل جسمها بالكامل، كما وضعت عليه بعض القطع من القطن الأبيض.