ناشطة سعودية عارية البطن والظهر وتصور ابنتها بهذا الوضع

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:50 مساءً - تعرضت الناشطة السعودية هند القحطاني لهجوم كبير من قبل متابعيها عبر السوشال ميديا بسبب نشرها مقطع لابنتها الكبيرة “رؤى” وهي ترتدي ملابس مكشوفة من البطن والظهر أثناء مداعبتها للقطة والتركيز على مفاتن ابنتها.

ووجه بعض جمهورها اتهامات لها باستعراض جسد ابنتها المراهقة بهذه الطريقة لتحقيق نسب مشاهدة عالية وجمع المزيد من الأموال دون الخوف على ابنتها أو حتى الغيرة على جسدها، موكدين أنها في الفترة الأخيرة أصبحت تتعمد ظهور ابنتها بهذه الأوضاع المثيرة سواء من خلال الرقص أو الملابس المكشوفة.

وقالت متابعة لها :”حسبي الله عليكي كيف تترك ابنتها تلبس كذا”، ووافقها الرأي متابع آخر:”تستعرض فيها من فترة”.

كما أعرب متابع آخر عن استيائه، معلقا :”بنتها خلاص فضحت الحياء من يصدق بنت خليجية أمها بتضيعها.. حرام صغيرة تعلمها تلبس كده حتى الأحانب عندهم عيب”.

Advertisements

وأضافت أخرى:”اللهم استرنا يا مقلب القلوب وثبت قلبي علي دينك.. والله ما في شي في الدنيا يستاهل تبيع دينها ومبادئها عشانه خسرانة خسرانة”.

وكانت هند القحطاني قد تصدرت قائمة الترند في تويتر، بعد كشفها قيام بعض الأشخاص بتحريض ابنها على قتلها وذكرت في مقطع فيديو:” هناك أشخاص قذرين يحرضون والدي عليا، وفي واحد كتب اقتل امك يا معاذ”.

وأضافت أن الشخص الذي حرض على قتلها سيضيع مستقبله وستدمر حياته إذا تم إبلاغ الجهات الأمنية في المملكة أو في الولايات المتحدة الأمريكية بما كتبه من تحريض.

