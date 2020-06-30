من اسباب القبض عليها: سما المصري تخاطب الجماهير بالملابس الداخلية – فيديو

أطلت الرقاصة المصرية سما المصري لايف على اليوتويب، وخاطبت متابعيها بالملابس الداخلية الفاضحة وتحدّثت بأمور عادية لا تهم إلا الأولاد مثلها أو هؤلاء الذي تثيرهم سما جنسياً فيستمتعون معها لدقائق ويضحكون عليها ومعها على سخافتها.

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سما المصري تنشر ما تشاء وساعة ما تشاء دون حسيب أو رقيب وتتصرف كما لو أنها في دولة غربية لا عربية، وأستغرب كيف لا تُحاسب بتهمة الفسق والفجور، كما حصل مع غادة عبد الرازق حين نشرت فيديو بعد تناولها لحبوب الأعصاب من ثم حذفته واعتذرت علناً وتحوّلت إلى التحقيق وكادت حياتها المهنية تنتهي.

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ومن أهم القضايا في مصر الآن، شيرين عبد الوهاب التي منعت من الغناء بسبب هفوة قالتها في البحرين ولم تقصدها رغم أنها تشرّف بلدها بصوتها وأخلاقها أينما تواجدت.

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وبدل محاربة الناجحات في مصر، على الجميع مواجهة سما المصري وشبيهاتها اللواتي تشوهن سمعة بنات مصر والثقافة المصرية، وأن ترمى في السجن لتكون عبرة لغيرها.