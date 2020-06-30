ميريام كلينك بـ “بالبكيني” على السرير

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:16 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 214 زيارة

أثارت المغنية وعارضة الأزياء اللبنانية ​ميريام كلينك​ الجدل بين متابعيها من خلال صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بالمايوه مع كعب باللون الأسود وهي نائمة على السرير.

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واكتفت كلينك بالتعليق عليها قائلة: “الأحد في السرير”.

إلا أنّ ميريام لم تفسح المجال أمام المتابعين بالتعليق على الصورة لأنّها قامت بإزالة صندوق التعليقات، ولكنهم سارعوا وشاركوها على صفحاتهم عبر هذه الوسائل.