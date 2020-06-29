صافيناز تنام عارية وترفع قدميها .. شاهد قبلة مثيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 06:18 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار المشاهير 1,838 زيارة

أشعلت الراقصة الاستعراضية، صافينار، مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت صدمة في الوسط الفني ، بمقطع فيديو جديد لها نشرته على حسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي تنام فى وضع مثير .

وتظهر “صافينار” في مقطع الفيديو وهي تنام على ظهرها ،وقامت برفع قدميها بشكل مثير ووجهت قبلة مثيرة لجمهورها .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله ،مساء العسل ياجميل بحبك ليس لجسمك بل لقلبك