فيديو.. آل الشيخ يـكسر التلفزيون لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 02:22 مساءً - ‏25 دقيقة مضت أخبار المشاهير 34 زيارة

علق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ، على استمرار مباراته الخيرية أمام الرئيس السابق لنادي النصر سعود آل سويلم.

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ونشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله يقوم بإلقاء يد البلايستيشن بعدما سجل آل سويلم هدفا لتتعرض شاشة التلفاز للكسر.

وكتب آل الشيخ معلقا على مقطع الفيديو: “في أحداث شغب بسيطة… بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت”.

وتقام مباراة خيرية عبر “البلاي ستيشن” مساء الجمعة، ومن المقرر أن يذهب ريعها إلى منصة جود للإسكان.