فنانة خليجية عن صورها الخليعة: “احذفوها واستروني”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 02:22 مساءً - ‏32 دقيقة مضت أخبار المشاهير 32 زيارة

ناشدت الفنانة البحرينية حنان رضا متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي بحذف صور لها غير لائقة كانت قد نشرتها عن طريق الخطأ ما أثار ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي .

و قالت لمتابعيها علي موقع “سناب شات “: “الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيني أصلا ” .

وأضافت في تغريدتها: “أتمني يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون علي خواتكم وبناتكم و أنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معايا بالشاليه.. أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم “.