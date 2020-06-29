ميريام كلينك تظهر مع شاب عارى ملفوف بسلوفان .. شاهد ماذا تفعل معه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينيك، مقطعاً مصوراً، يظهر أجواء تصوير أغنية جديدة لها وظهر شاب وقد قُيد بالنايلون..

الشاب ظهر بدون ملابس تقريباً، وقد لف بشكل كامل، بالنايلون، فيما لم يظهر وجهه، ووقف بالقرب من سيارة إلى جانب طاقم العمل.

كلينك كتبت أن آخرين سيقومون بتقليدها، وسيتسخدمون نساءً بذات الطريقة لاحقاً، مشيرة إلى أنها تصور أغنية تحمل اسم “اوعا ترجعلي”.

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وبدا على كلينك الارتباك، حيث كانت تحاول البدء بالتصوير كي لا يختنق الشاب، الذي لف وجهه أيضاَ بشرائط من نايلون، فيما كان طاقم العمل يهم ببدء التصوير.

مغردون سخروا مما قالته كلينك، واعتبروا أن الفكرة قدمت سابقاً، وليست المرة الأولى التي يلف بها شخص ما بالنايلون لغرض فني.