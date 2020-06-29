صافيناز بملابس شفافة دون ملابس داخلية تستعرض مفاتن جسدها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 صباحاً - ‏6 ساعات مضت أخبار المشاهير 5,191 زيارة

دائمًا ما تثير الفنانة الاستعراضية صافيناز الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الصور التي تنشرها من خلال حساباتها الخاصة وأبرزهم موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”،

ونشرت صافيناز صورة وصفها الجمهور بالجريئة، مما أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



وظهرت صافيناز في الصورة بملابس شفافة تبرز مفاتن جسدها، وانهالت عليها الانتقادات اللاذعة من متابعيها، وطلب رواد مواقع التواصل بارتداء تلك الملابس في حفلاتها فقط وليس في العلن من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.