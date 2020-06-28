فنانة خليجية شهيرة تنشر صورة منطقة حساسة من جسدها بالخطأ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 10:14 مساءً - أحدثت الفنانة البحرينية الشهيرة حنان رضا، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة وصفها الجميع بالفاضحة التي تظهر منطقة حساسة من جسدها بالخطأ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الفنانة فقد قامت بحذفها وقدمت اعتذارًا لمتابعيها مطالبة إياهم بعدم تداول الصورة أو تقريبها لكشف تفاصيلها، قائلة :”استروا أختكم”.

وكتب عبر حسابها على “سناب شات” :” الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلًا”.

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وأضافتالفنانة البحرينية :”أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه“، متابعةً ”أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم”.

وفيما تيائل البعض عن هذا الصورة وبحثوا عنها، أكد البعض أن هذا القصة وهمية اختلقتها الفنانة بعد بعدها عن الأضواء كي تثير اهتمام الجمهور وتلفت الأنظار لها مرة أخرى.

يذكر أن حنان رضا أطلقت في أواخر 2015 فيديو كليب ”سمّوا عليه“ ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمالها في أواخر العام 2016 أغنيتها ”لف ودور“ ثم توارت عن الأضواء قبل أن تظهر مجددا بهذه المنشورات المثيرة للجدل.