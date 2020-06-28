تركي آل الشيخ يعتزل .. وهذا أخر ما كتبه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 10:14 مساءً - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التوقف عن الكتابة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال آل الشيخ في تدوينة عبر الصفحة الرسمية: مساء الخير.. لكل متابعي الصفحة قررت التوقف عن الكتابة في فيس بوك في صفحتي الرسمية حتى إشعار آخر.. حفظكم الله جميعا.

وعلق تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي، على وفاة والدة خالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، على الرغم من الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي “فيس بوك” وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وتابع: “عند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى”.