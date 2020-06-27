القبض على فنان شهير بعد إساءته للدين الإسلامي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 27 يونيو 2020 02:19 مساءً - ‏6 دقائق مضت أخبار المشاهير 11 زيارة

ألقت قوات الشرطة القبض على الفنان المغربي الشهير رفيق بوبكر بمدينة الدار البيضاء وأحالته للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد ظهوره في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات.

Advertisements

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكايات ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها.

وأوضح البيان- حسب أخبارنا المغربية- أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

