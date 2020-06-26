ميريام كلينك تتعرض للإعتداء كدمات وآثار ضرب على جسمها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:13 مساءً - ‏43 دقيقة مضت أخبار المشاهير 81 زيارة

فاجأت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك الجمهور بظهور كدمات وآثار ضرب على وجهها في فيديو كليبها الجديد “أوعا ترجعلي” الّذي تناهض فيه العنف ضد المرأة.

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وتقول ميريام كلينك في بداية فيديو كليب أغنيتها الجديدة الّتي تعاونت فيها مع الفنان الياس الرحباني: “أوعا تفكّر حالك رجّال إذا عنّفتها، حتى لو بالكلام.. أوعا ترجعلي”.

المُفارقة أن كلينك خلال الكليب تُقيّد حبيبها بسلاسل معدنيّة وتغلّفه مع عبارة “للبيع”، وهو الأمر الّذي إعتبره البعض تعنيفاً أيضاً.