s:sفيلم رانيا يوسف الاباحي ..فيديو رانيا يوسف خالد يوسف mp3

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انتشر مقطع فيديو اباحي علي شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب تظهر فيه فتاة تشبه الفنانة المصرية رانيا يوسف وبالرغم من رد الفنانة المصرية رانيا يوسف علي من قاموا بتداول هذا الفيديو واكدت انها ليس هي التي تظهر في الفيديو زادت الاشاعات من اصحاب النفوس السوداء علي الفنانة المصرية رانيا يوسف ونحن من موقعنا شبكة نداء ناكد ان الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست الفنانة رانيا يوسف ولكن هناك العديد من اصحاب النفوس السوداء يحاولون تشوية صورة الفنانة رانيا يوسف بسبب نجاحها المستمر. الفديوهات المتداولة علي مواقع التواصل
رانيا يوسف من خلال الحكاية ترد على الفيديو المزيف المسيئ لها
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للفنانة المصرية المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.
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2019-01-26 2019-01-26
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