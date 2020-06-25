دومينيك حوراني تثير ضجة بصور جريئة: انتظروا الفيديو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 05:15 مساءً - أحدثت الفنانة اللبنانية ?دومينيك حوراني، ضجة عبر السوشيال ميديا بصور جديدة نشرتها أثناء قضاء إجازة صيفية على البحر مرتدية ملابس جريئة.

?ونشرت حوراني الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونوهت إلى تواجدها على أحد شواطئ لبنان، مخاطبة متابعيها بالقول : انتظروا الفيديو.

وبدت دومينيك مستمتعة على شاطئ البحر في ظل الأجواء الصيفية، واللافت هو انها ظهرت في الصور واضعة قرطا في أنفها.

وكانت إستذكرت دومينيك حوراني مؤخرا المخرج اللبناني الراحل يحيى سعادة في ذكرى وفاته، كاشفة انه كان أول شخص آمن بموهبتها.

على صعيد آخر طرحت دومينيك حوراني مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “بس تعا” والذي أثار ضجة كبيرة بسبب جراتها في تصوير مشاهد جريئة داخله وهي شبه عارية بوضعيات مثيرة على السرير.