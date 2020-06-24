تراند اليوم : ابنة هيفا هذا عمرها الآن وابنتاها احتفلتا بها – صورة

مساء أمس، احتفلت زينب فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، بعيد ميلادها، ونشرت صورة لها ظهرت فيها تحتفل وتمسك قالب الحلوى بيدها.

واليوم، نشرت زينب صورة حديثة ظهرت فيها برفقة ابنتيها (رهف) و(دانييلا)، وقالت: (شكرا من قلبي على معايداتكم وكلامكم الحلو بحبكن كتير كتير وطبعا فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل الوان السعادة).

تابعت: (الله يحميهن يا رب ويعطيكن أضعاف سعادتي ويحمي اولاد الجميع).

ابنة هيفا اتمت عامها الـ27، وكانت تزوجت باكراً وتعيش في دولة الكويت.