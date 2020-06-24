هشام سليم يكشف مفاجأة بشأن نجله المتحول جنسيا “يستحق الحرق”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 08:16 مساءً - حالة من الغضب العارم انتابت الفنان المصري هشام سليم بعد الهجوم الذى تعرض له ابنه نور بعد أن أعلن عن إجراء عملية تحول جنسى من أنثى إلى ذكر.

وقال هشام، فى تصريحات تليفزيونية: “الهجوم الذى يتعرض له ابنى سيدفعه إلى السفر للخارج ليعيش بعيدا عن المقربين منه وأسرته وذلك لعدم وجود نوع من الرحمة فى قلوب البعض”.

وأضاف: “أرى أن نور شجاع، لأنه حاول أن يجعل الناس يفهمون حالته ولم يختبئ وراء أى ستار، وكلامى عن عملية التحول التى خضع لها لم يكن تكذيبا لما قاله بأن العملية كانت متعمدة وليست إجبارية”.

Advertisements

وأوضح: “لم أقل كلاما مختلفا، وأنا لا أقرأ الأشياء التي يكتبونها في هذه القصة، وعموما أنا توقعت الحملات التى يتعرض لها نور منذ أن صرحت بأنه أجرى هذه العملية ولا أريد أن أقول إنه أخطأ لأنه تحدث بصراحة، لأننا تربينا على ذلك، ولمن يقولون إن ابني لا يعرف الله ويستحق الحرق، فابني لا يبحث عن شيء سوى الرحمة، يريدها حتى يستطيع أن يعيش”.

كان نور كتب منشورا عبر خاصية ستورى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قال فيه: “توضیح.. من يوم ما أعلن أني تحولت كما قال أبي يومها.. وأنا أمر بفترة صعبة جدا لأن هناك كثيرا أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم كأني أملك القدرة على فعل شيء وأنا لا أستطيع أن أساعد نفسي”.

وأضاف: “عند موت سارة شعرت بأني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها، وذلك بسبب السباب الذي نالته هذه الفتاة حتى بعد موتها.. لقد تعلمت أن ندعي لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق.. أین الرحمة؟”.