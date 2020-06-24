مايا خليفة ترد على أنباء وفاتها على طريقتها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 06:14 مساءً - ضجة واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بعد تداول أنباء عن وفاة النجمة الإباحية المعتزلة اللبنانية ميا خليفة.

وفي أول رد لخليفة كتبت عبر حسابها في تويتر ساخرة على الإشاعة: “سأقاطع كل شخص من أصدقائي لم يرسل لي الورد في جنازتي”.

هذا وكشفت خليفة عبر حسابها في إنستغرام عن إجرائها عملية تجميل لأنفها، من خلال نشر صورة لأنفها المغطى بالضمادات مع تعليق أوضحت فيه أنها طلبت من طبيب التجميل الخاص بها أن لا يضيع هويتها الشرقية في أنفها، وأن يكون الأمر مجرد تعديل.

ووجهت ميا رسالة إلى جمهورها في نهاية المنشور طالبة منهم أن لا يتعاملوا مع مشاهير السوشال ميديا كأنهم مقياس للجمال ويقوموا بتقليدهم، ممازحة جمهورها في نهاية البوست بأن من يرغب بالحصول على شكل جسدها العلوي فيمكنه البحث في أدوات المطبخ، إشارة منها إلى عمليات النفخ والسيليكون.

يُشار إلى أن المعتزلة ميا خليفة تصدرت منذ مدة قائمة الأكثر تداولًا بعد ظهورها في مشهد من المسلسل الأمريكي “رامي”، بشخصيتها الحقيقية، وأثارت خليفة الجدل بسبب المشهد الذي سخر من بعض شيوخ الدين، وصورهم على أنهم مهووسون بمشاهدة الأفلام الإباحية، وتحدثت ميا خلال المشهد حول أن أعلى نسبة مشاهدة لمقاطعها الإباحية كانت عادة من الوطن العربي.

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وعلى الصعيد الخاص كانت ميا خليفة قد أعلنت منذ فترة خطوبتها من الشيف السويدي روبيرت ساندبيرغ، عبر نشرها صورة تجمعهما أظهرت من خلالها خاتم الخطوبة، وكانت خليفة تستعد للاحتفال بزفافها إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد أجل هذا الحدث.

وميا خليفة، هي ممثلة إباحية أمريكية وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها، وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند، ثمّ تركت عائلتها وانتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.