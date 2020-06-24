وصلة رقص جريئة لفنانة سعودية تثير ضجة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 06:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 126 زيارة

أثارت الفنانة السعودية وعد الجدل بعد نشرها مقطع فيديو لوصلة رقص لها داخل غرفه ملابسها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت وعد السعودية وهي ترتدي كنزة بكم واحد محددة للجسم باللون الأسود مع بنطلون ضيق، حيث ظلت تتمايل وترقص داخل غرفة تبديل ملابسها، مشعلة حالة من الانتقادات بعد أيام قليلة من ظهورها بفستان صيفي جريء خلال رحلة بحرية.

وقد تعرضت وعد لموجة واسعة من الانتقادات بعد هذا الفيديو بسبب اطلالتها التي وصفها كثيرون بأنها جريئة وبسبب الرقص الذي اعتبر البعض انه غير مناسب لها.