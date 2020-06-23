هبة السيسي تثير ضجة بالـ”كاش مايوه” الشفاف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 08:15 مساءً - نشرت الفنانة المصرية وملكة الجمال هبة السيسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جذابة على الشاطئ.

وأطلت هبة السيسي، برفقة كلبها بكاش مايوه باللون الأسود، الذى يبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى المكياج على جمال بشرتها، الذى يتناسب مع ملامحها وإطلالتها.

وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية التى تبرز جمالها.

وكان آخر أعمالها فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

ومن أبرز أعمالها فيلم “كتكوت”، “دنيا الليل”، و”أنا والمدام”، و”حليمو أسطورة الشواطئ” و”ستات قادرة” و”الصعلوك” الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.