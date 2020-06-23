عمر كمال يطلب من جمهوره الدعاء له عبر “إنستغرام”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 05:16 مساءً - ‏46 دقيقة مضت أخبار المشاهير 75 زيارة

طلب الفنان عمر كمال من جمهوره الدعاء له ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستغرام “. وعلق عمر كمال على الصورة قائلا ” عاوز دعوة حلوة منكم “.

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وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا يوفقك – الله يسعدك – ربنا يحميك ويحفظك

وتخطت أغنية «شوكولاته سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجزالـ 7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.