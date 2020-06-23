الفنان محمد علي يؤكد حصوله على 86 بالمائة في الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 05:16 مساءً - ‏48 دقيقة مضت أخبار المشاهير 39 زيارة

كشف الفنان محمد علي رزق عن مجموعه في الثانوية العامة، وذلك تزامنا مع بدء طلاب الثانوية العامة في امتحاناتهم، اليوم الأحد، حيث أكد أنه حصل علي مجموع 86%، مشيرا إلى أنه كان في القسم الأدبي. وقال الفنان؛ أنه كان يذاكر بشكل جيد وكان يحاول الاجتهاد، مؤكدا أن المجموع الذي حصل عليه كان يجعله يقدم في أي كلية ما عدا كلية الألسن وكلية اقتصاد وعلوم سياسية، وأنه قدم في آداب مسرح جامعة حلوان، لافتا إلى أن الجمهور لن يتوقع ذلك، خاصة أنهم يعتقدون أننا كفنانين كنا لا نقوم بالمذاكرة قائلا: “كنت سوسة وبذاكر”.

يذكر أن محمد علي رزق سطع نجمه خلال السنوات الأخيرة، حيث قدم مؤخرا في رمضان الماضي مسلسل ليالينا 80، والذي جسد فيه شخصية مرتضي وحقق نجاحا كبيرا أمام الفنان خالد الصاوي، وإياد نصار، وصابرين ومن إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.