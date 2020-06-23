مفاجأة .. تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي بسبب مرض آخر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 05:16 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 264 زيارة

نفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، حصول الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، على علاج بلازم الدم للمتعافين ثلاث مرات، مؤكدًا أن التعامل مع “الجداوي” يكون بالمماثلة للتعامل مع أي مريض أخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، ويعرض عبر شاشة قناة “الحداث اليوم” الفضائية، أن الفنانة لم تحصل على العلاج ببلازما الدم سوى مرة واحدة فقط، مشيرًا إلى أنها تحسنت عندما تلقت العلاج ببلازما الدم.

وأختتم حسام حسني، أن إصابتها بمرض آخر أدى إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: “نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة لسيت جيدة لكن عندنا أمل”.