سر وفاة نجل أوس أوس .. هل سقط من البلكونة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 03:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 44 زيارة

ردت إيمان أسامة شقيقة الفنان أوس أوس، علي الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا عقب وفاة نجل شقيقها، بشأن تعرض الرضيع لسقوط مبرح من البلكونة تسبب في الوفاة.

وصرحت إيمان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: أرجوكم بلاش أخبار مفبركة مفيش حد وقع من بلكونات، محدش يشير الكلام ده وراعوا مامته لو شافت كدة فى أي وقت هتحس بايه.

وأضافت: “الصفحات اللي حاطة صورة عمر ابن اخويا الكبير وكاتبة علي الخبر مش هقولكم غير حسبى الله ونعم الوكيل فيكم”.