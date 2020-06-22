تراند اليوم : هكذا تحدثت هيفا عن ابنتها زينب لأول مرة! – فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر، تظهر فيه الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، أثناء فترة التسعينات، حينما حلت ضيفة على أحد البرامج، وتحدثت حينها لأول مرة عن ابنتها (زينب).

قالت هيفا في المقطع أن زينب تبلغ من العمر ٣ سنوات، ووالدها أخذها منها، لكنها رفعت قضية ضده لتستعيد حضانتها.

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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