تردي الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 22 يونيو 2020 08:13 مساءً - تضاربت الأنباء بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي، حيث ذكرت تقارير أنها دخلت في حالة غيبوبة، في أفادت تقارير أخرى بأنها لا تزال في حال الخطر وصحتها تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية.فقد ذكرت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية، مساء الأحد، أن حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي لا تزال خطرة وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه تم نقل الفنانة على جهاز “تنفس اختراقي” متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين

بعد فشل جهاز “سيباب”، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية.ونقل مصدر عن الفريق الطبي قوله إنه اضطر إلى وضع الجداوي، على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، عوضا عن جهاز تنفس صناعي موصول بجهاز ضخ الهواء المستمر للرئتين، بعد تدهور حالتها بحسب اليوم السابع.وأضافت المصادر أن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة،

موضحة أن الجداوي لا تزال على “الجهاز الاختراقي” بالعناية المركزة وفى حالة غير مستقرة. وأشارت إلى أن حقنها ببلازما المتعافين لم يؤثر في الحالة بسبب مشاكل التنفس، لذلك لم يكن مهما إيجابية المسحة الأخيرة أو سلبيتها لأنها لن تغير من الأمر شيئا، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.يشار إلى أن الفنانة المصرية توجد في العزل الصحي منذ أول أيام عيد الفطر بمستشفى أبو خليفة عقب إصابتها بفيروس كورونا، عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي.

وصاحب دخول الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية، شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أزعج أسرتها كثيرا، إلى حد مطالبتها مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي.الجدير بالذكر أن رجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن منذ أواخر الخمسينيات، وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان”.