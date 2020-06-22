هشام سليم يكذب ابنه بشأن عملية التحول الجنسي: “اتولد كده”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 22 يونيو 2020 12:14 صباحاً - كذب الفنان المصري هشام سليم، تصريحات ابنه نور الذي خضع لعملية تحول جنسي من أنثى إلى ذكر منذ عدة أشهر، بشأن ما إذا كان يعاني من خلل هرموني أو مرض ما دفعه لإجراء هذه العملية.

وكان نور قد بث مقطع فيديو استنكر فيه الهجوم ضد الناشطة المصرية الراحلة سارة حجازي، وأكد أن من يدعمونه بعد تحوله لذكر، يجب أن يدعموا سارة أيضًا، وشدد على أنه لم يكن عابر جنسي ولم يعاني من أي خلل هرموني وأن عملية التحول التي خضع لها يعلم جيدًا أنها خطأ أمام الله.

ومن جانبه علق هشام سليم على تصريحات نجله، في تصريحات قائلًا: “ابني نور اتولد كده، وأنا أكثر واحد عارف الحكاية وهو طفل، وأنا شخصيًا شايف إنه لابد أن يعيش حياته كما يشاء”.

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وأضاف سليم: “يا ريت نرحم الناس دي شوية، ربنا اللي بيحاسب هؤلاء وليس أشخاصًا، الرحمة مذكورة فى القرآن أكثر من مرة”.

وتابع الفنان المصري: “هناك الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من نفس مشكلة ابني نور ويتحدثون معه طول الوقت ويجب علينا أن نساعدهم في هذه المشكلة ونعرف ماذا يريدون”

وأردف: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هو من الطبيعي أن يدافع عن سارة حجازي ويتعاطف معها بعد انتحارها، خاصة أنه شعر بأن الناس سيرفضون الترحم عليه أيضًا مثلما فعلوا مع سارة”.