شيريهان .. شيريهان ترقص أمام أم كلثوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 11:15 مساءً - أظهرت صورة نادرة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيريهان في طفولتها، وهي ترقص امام كوكب الشرق أم كلثوم.

وفي التفاصيل كانت الطفلة شيريهان حاضرة لحفل زفاف عمر خورشيد أخوها الأكبر غير الشقيق، حيث كانت ترقص فوق إحدى الطاولات في حفل الزفاف، أمام كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ‏التي حضرت حفل الزفاف وقت أن كان عمر يعمل في فرقتها عازفا على الجيتار.

واستطاعت شيريهان، اختطاف ابتسامة نادرة من كوكب الشرق ‏بتلقائيتها وموهبتها السابقة لأوانها.

وتظهر الصورة الفنان الراحل عمر خورشيد، اذلي كان بمثابة بوابة أخته الصغيرة للدخول إلى عالم الفن، والتي امتلكت كل عوامل الجذب، لتصبح أيقونة التمثيل والاستعراض في الثمانينيات والتسعينيات.‏

Advertisements

يذكر أن شيريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بعد غياب دام أكثر من 12 عاما بسبب مرضها، وذلك بتقديم عدة عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي للعرض.

