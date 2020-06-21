الكشف عن حقيقة وصية النجم الراحل أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 11:15 مساءً - عقب تداول أنباء عن وصية تركها النجم الراحل أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي، كشف صهر راضي، حقيقة ترك وصية تفيد بتشريح جثته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أحمد الحديثي زوج نجلة الكابتن أحمد راضي في منشور على حسابه في فيسبوك: “نحن عائلة الراحل الكابتن أحمد راضي .. نستغرب من يتحدث باسمنا ونيابة عن أهل بيته بأنه تم توصية أحد بفتح تحقيق يشكك في وفاة عمي الراحل أحمد راضي”.

وأضاف الحديثي أننا في الوقت الذي نستغرب فيه الأكاذيب التي أطلقها البعض ممن محسوبين على الصحافة ولم يشاركوننا أحزاننا أو التعرف على رحلة مرض الراحل الكابتن أحمد راضي.. لذا ننفي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تكليفنا لأي شخصية بعيدة أو قريبه أو تكليف أحد من قبل عمي الراحل الكابتن أحمد بوضع وصيته بتشريح جثته.. أو التقرب إليها مؤمنين بقدر الله سبحانه وتعالى ومصابه الجلل”.

وتابع قائلا : “نسال الله أن يتغمد عمي وكل الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إزاء تعرضهم بهذا الفيروس القاتل بواسع رحمته داعين المولى أن يسكن عمي وجميع المسلمين جنات رحمته وأن يلهمنا وإياكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون “.

وكان اللاعب العراقي السابق أحمد راضي، قد توفي اليوم الأحد، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وخضع راضي للعلاج في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد منذ أربعة أيام، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية.

وقد نعاه العديد من محبيه وشخصيات عامة عراقية وعربية، حيث نعته رغد صدام حسين قائلة :” ننعي أسطورة كرة القدم العراقي أحمد راضي .. إلى رحمة الله أحمد راضي”.

كما نعاه الأمير علي بن الحسين قائلا :” رحم الله الأخ و الصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه الى عمان لتلقى العلاج من مضاعفات فايروس كورونا.. لقد فقدنا هامة رياضية نفخر و نعتز بها و مثالا بأخلاقه و عزيمته.. تعازينا الحارة لعائلته و لشعب العراق و الوطن العربي و يلهمنا العلي القدير الصبر و السلوان”.