ميريام كلينك تطلق النار على شاب وفتاة يمارسان الجنس في حديقتها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 11:13 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 201 زيارة

عادت العارضة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك لنشر مواقف تثير الاستغراب تحدث في حياتها وخاصة في منزلها وحديقتها الشاسعة.

وأكدت ميريام على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك“ إنها فوجئت بسيارة داخل حديقتها، وبها ثنائي يمارسان الجنس فما كان منها إلا أنها صوبت البندقية نحوهما، قبل أن يتفاجأ الشاب وتطلق النار في الهواء، وقالت ميريام ”فوجئت بسيارة داخل أرضي الخاصة الكبيرة في الغابة وبداخلها شاب وفتاة يمارسان (زيكو زيكو) – كما ذكرت – فما كان مني إلا أن صوبت البندقية نحوهما واضطرت للاتصال بالقوى الأمنية التي اعتقلت الثنائي“.

كما شنت ميريام حملة على الفتيات اللواتي يقبلن بممارسة الجنس في السيارة وقالت ”أنا استغرب كيف يقبلن بهذا التصرف“، يذكر أن ميريام كانت قد نشرت خبراً سابقاً غريباً بعثورها على أفعى كبيرة داخل حمامها، ما أثار استغراب معجبيها على صفحة ”فيسبوك“ من الأخبار والأحداث التي تحوم حول حياتها.