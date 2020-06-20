شيما بإطلالة ناعمة في آخر ظهور لها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 09:15 مساءً - نشرت الإعلامية شيما صابر صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت شيماء صابر بملابس البحر بإطلالة رقيقة في حمام السباحة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شيما صابر على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: وانت في طريقك للبحث عن حياه لا تنسي ان تعيش .. صباحكم جميل.

وظهرت شيما صابر بملابس البحر باللون الأسود، وهو ما تناسب مع لون بشرتها البيضاء.

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ورفعت شيما صابر شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، لتتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما اختارت شيما صابر أن تبرز جمال ملامحها بالمكياج، حيث اختارت وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف شيما صابر في ارتداء الأكسسورات، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة .