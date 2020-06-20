طلب لها الدعاء .. شكران مرتجى تغني لوالدتها في فيديو جديد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 09:15 مساءً - أطلت الفنانة السورية شكران مرتجى عبر فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك تغني خلاله أغنية أعياد الميلاد، وعلقت على هذا الفيديو معربة عن سعادتها لأنها تريد أن تتشارك مع أصدقائها هذا اليوم الذي تعتبره غاليا جدا وعزيزا على قلبها، وطلبت من أصدقائها الدعوة لأمها بدوام الصحة والعافية في عيد ميلادها، معبرة عن كمية اهتمامها بوالدتها وعشقها لها.

وقالت: “هي هلق بنتي مو بس أمي بشوف الكون من عيونها الخضر الله يخليلكم أمهاتكن ويرحم أمهات اللي أمهاتهم برحمة الله، بحبكم”، ولقي هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل أصدقاء مرتجى على فيسبوك، معبرين عن لطافة الفنانة السورية ووالدتها، ومتمنين دوام الصحة والعافية لها وأن يكونا سوياً مدى الحياة.

من جانب آخر، تنتظر الفنانة شكران مرتجى عرض مسلسلها الجديد “شارع شيكاغو” الذي انتهت من تصويره مؤخراً لكن لم يحدد موعد العرض حتى الآن، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج قبنض ميديا، وكان من المقرر عرضه في الموسم الدرامي لرمضان 2020 لكن انتشار جائحة فيروس كورونا أدت إلى توقف التصوير وتأجيل المسلسل وهذا ما جعل مرتجى خارج السباق الرمضاني لعام 2020، وتدور قصة المسلسل في وقتنا الحالي وفترة الستينيات من القرن الماضي من خلال الرجوع بين الماضي والحاضر بمكان قديم في دمشق يسمى شارع شيكاغو كان يقصده المثقفون والفنانون.

في حين عُرض مسلسل “ميادا وولادا” في شهر رمضان 2020 على إحدى المنصات الإلكترونية “شوف دراما” والذي تم إنتاجه في عام 2018 لكنه لم يُعرض على المحطات التلفزيونية آنذاك، كما أعلنت مرتجى مؤخراً أنها ستكون ضيفة في مسلسل البيئة الشامية “حارة القبة” الذي سيعرض في رمضان 2021 وهو من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة عاج لصاحبها هاني العشي، ويضم نخبة من نجوم الدراما السورية منهم عباس النوري، سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش وغيرهم.

يُشار إلى أن الفنانة شكران مرتجى شاركت في العام الفائت 2019 من خلال مسلسل البيئة الشامية “سلاسل دهب” بدور “الداية أم فوزي”، بالإضافة إلى المسلسل الكوميدي الاجتماعي “بقعة ضوء”.