أيتن عامر تخضع لريجيم يشوه جسدها وتصدم الجمهور

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 09:15 مساءً - ‏49 دقيقة مضت أخبار المشاهير 68 زيارة

أثارت الفنانة أيتن عامر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بإطلالة نحيفة جدًا جراء خضوعها لحمية قاسية. ونشرت أيتن عامر عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة لها مع زوجها محمد العرب.

كانت المفاجأة المدوية أن الصورة من أيام خطوبتها لفتت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين وظهرت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً باللون الأخضر أظهر نحافتها بشكل واضح. على هذا ركزت الكثير من التعليقات حيث رأى الجميع أن شكل قوامها تغير كثيراً بعد الزواج. ويذكر أن أيتن احتفلت من خلال الصورة بمرور خمس سنوات على زواجها ووجهت في التعليق رسالة إلى زوجها وكتبت: «خمس سنين ولسه مكملين… أحبك». وتمنى لهما المتابعون دوام السعادة معاً.