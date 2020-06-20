ياسمين صبري قبل عشر سنوات من الشهرة لن تصدق ما تراه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 مساءً - ‏8 دقائق مضت أخبار المشاهير 12 زيارة

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها منذ عام 2008 وبجانبها صورة أخرى لها يرجع تاريخها لـ2018.

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وسألت ياسمين جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن التغييرات التي طرأت عليها خلال عشر سنوات قائلة: “اتغيرت أوي صح ولا لاء؟ وبعد دقائق معدودة من نشر الصورة تفاعل الجمهور مع الصورة وبدأت التعليقات تنهال عليها.

يذكر أن ياسمين صبري خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فرصة تانية مع أحمد مجدي وأيتن عامر والذي شهد جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي أثناء عرضه.

