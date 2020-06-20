الممثلة نوف الناصر بعد نجاتها من حادِث مروري : كدت أفقد هذا العضو بجسمى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 مساءً - وصفت الممثلة السعودية نوف الناصر، الحادِث المروري الذي تعرضت له مؤخراً بالمروع، ‏مبينة أنها كادت تفقد إحدى ذراعيها بسببه، لولا التدخل الطبي ‏السريع والناجح.‏

وأوضحت الممثلة “نوف” في تصريحات لقناة “روتانا خليجية” أن الحادِث وقع بسبب عدم ‏تركيزها أثناء القيادة لانشغالها بالهاتف الجوال، ما أدى إلى ‏اصطدام سيارتها بسيارة كبيرة.‏

وقدمت نواف الشكر لهيئة الهلال الأحمر ولمستشفى المملكة ‏بالرياض، على سرعة الاستجابة، وللطبيب المعالج الدكتور فؤاد زيدان، ‏لاتخاذه قرارًا بإدخالها فورًا غرفة العمليات، لخطورة الحالة، دون ‏انتظارها في قسم الطوارئ.‏

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وكان الدكتور زيدان ذكر في وقت سابق أن الفنانة ‏كادت تفقد ذراعها، بعد تهتك في الشرايين وتكسُّر في العظام.‏

‏وأوضح أن العملية استغرقت 16 ساعة، إذ تم ترميم الشرايين ‏بنجاح، وخياطة جميع العضلات والأوتار، مع إعادة تثبيت العظام ‏المكسورة إلى وضعها الطبيعي.‏