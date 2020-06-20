الممثلة نوف الناصر بعد نجاتها من حادِث مروري : كدت أفقد هذا العضو بجسمى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 مساءً - وصفت الممثلة السعودية نوف الناصر، الحادِث المروري الذي تعرضت له مؤخراً بالمروع، مبينة أنها كادت تفقد إحدى ذراعيها بسببه، لولا التدخل الطبي السريع والناجح.
وأوضحت الممثلة “نوف” في تصريحات لقناة “روتانا خليجية” أن الحادِث وقع بسبب عدم تركيزها أثناء القيادة لانشغالها بالهاتف الجوال، ما أدى إلى اصطدام سيارتها بسيارة كبيرة.
وقدمت نواف الشكر لهيئة الهلال الأحمر ولمستشفى المملكة بالرياض، على سرعة الاستجابة، وللطبيب المعالج الدكتور فؤاد زيدان، لاتخاذه قرارًا بإدخالها فورًا غرفة العمليات، لخطورة الحالة، دون انتظارها في قسم الطوارئ.
وكان الدكتور زيدان ذكر في وقت سابق أن الفنانة كادت تفقد ذراعها، بعد تهتك في الشرايين وتكسُّر في العظام.
وأوضح أن العملية استغرقت 16 ساعة، إذ تم ترميم الشرايين بنجاح، وخياطة جميع العضلات والأوتار، مع إعادة تثبيت العظام المكسورة إلى وضعها الطبيعي.