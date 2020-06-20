صور غير لائقة لصالح الجسمي مع “قمر” وشمس العراقية داخل كازينو ليلي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 مساءً - ‏53 دقيقة مضت أخبار المشاهير 62 زيارة

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للإعلامي الإماراتي صالح الدسمي شقيق المطرب حسين الجسمي، رفقة الفنانة قمر اللبنانية والموديل شمس العراقية داخل كازينو ليلي.

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من جانبه أعلن “الجسمي” مقاضاة أحد حسابات المشاهير بعد نشر عدة صور غير لائقة له، مشيرا إلى أنه بعد إعلان موديل شمس الحرب عليهم وظهوره معها في سنابها إختفت كل البوستات بحقهما ”

وقال: “عندما إنتشر خبر حول حبسي بادر الحساب بفبركة محادثة على أنها بيني وبين الفنانة #قمر_اللبنانية ثم نشروا صورة مفبركة على أنها لي في أحد كازينوهات #لندن ، ولكن بعد إعلان #موديل_شمس العراقية الحرب عليهم وبعد ظهوري معها في سنابها البارح وأنا تعمدت ذلك إختفت كل البوستات بحقي وبحق شمس”.