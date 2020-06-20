بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسم #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن يتصدر تويتر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 مساءً - تصدر هاشتاغ #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأكثر من 24 ألف تغريدة، والتي تضمنت عبارات الدعاء والرجاء بالله -عز وجل- أن يشفيه.

وكان الفنان خالد عبد الرحمن قد كتب أمس على حسابه: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يبعد عنكم الأمراض يا رب، حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام دعواتكم لي ولكل مريض، جزاكم الله خير الجزاء”.

وغرد”سطام آل سعود” قائلا : “‏أسأل الله له الشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يشفي والدته وتقوم بالسلامة، بإذن الله، الأخ خالد شخصية فريدة وتاريخ كبير كسب احترام الكثير من الناس”.

كما كتب الشاعر سلطان بن بتلاء: “‏كبر فكبرت معه ذكرياتنا.. من القلة التي خارج الوسط الفني سمعتهم طيبة ومذكورون بالخير.. اللهم اشفه وعافه وكل مريض”.

بينما قام محبو ومتابعو الفنان بنشر صورة للفنان من داخل أحد المستشفيات أثناء تلقيه العلاج.