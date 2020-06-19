الراقصة صافيناز متهمة بالتحريض على الفسق والفجور بسبب هذا الفيديو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 11:14 مساءً - تعرضت الراقصة صافيناز لهجوم شديد من بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب الفيديو المتداول لأحد حفلاتها بالساحل الشمالى، وهى تؤدى وصلة رقص على أحد الشواطئ بالساحل الشمالى، ويظهر معها فى الفيديو فتاتان ترقصان مرتديتان لبس البحر.

وردت صافيناز على الهجوم الذى تعرضت له قائلة: “أنا مالى أعمل لهم إيه هو ده لبس البحر، موضحة أنها كانت تؤدى فقرة رقص على أحد الشواطئ بالساحل وهى ترتدى بدلة الرقص حسب مواصفات المصنفات الفنية، وطلبت من بعض الحضور الصعود للرقص معها على المسرح فصعدت فتاتان وهما يرتديان لبس البحر”مايوه”، وقاموا بالرقص على المسرح.

وكان موقع “صدى البلد” قد نشر خبرا جاء فيه أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حرر محضرا ضد الراقصة صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه، بعد تداول مقطع فيديو لها يكشف عن رقصها مع فتاة شبه عارية بالساحل الشمالى بشكل مثير للغاية.

وأكد مصدر داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صافيناز خصوصًا أنها ليست المرة الأولى التى تصر على التحريض على الفجور والفسق والقيام بأشياء مخالفة للآداب العامة والتقاليد.