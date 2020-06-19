وصية أحمد زكي تصدم محمد رمضان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 07:21 مساءً - أثار الفنان محمد رمضان، الجدل حوله منذ إعلانه عن تقديم قصة حياة الأسطورة أحمد زكي، في عمل درامي سيتم تقديمة خلال ماراثون رمضان المقبل 2021، ويتولى كتابة السيرة الذاتية لأسطورة الكاتب الكبير بشير الديك، وعلى الرغم تبادل الأراء ما بين مؤيد ومعارض لتقديم محمد رمضان قصة حياة الأسطورة، ولكنه لديه إصرار على تقديمها بأي طريقة رمضان 2021.

وكشف المخرج كريم إسماعيل الصديق المقرب للراحل هيثم أحمد زكي، والذي كان ينوي تقديم الجزء الثاني من فيلم كابوريا خلال الفترة الماضية قبل رحيل هيثم، قائلا:” قبل إي شئ أدعو بالرحمة لصديقي الراحل هيثم أحمد زكي ووالدة النجم الكبير أحمد زكي، وأريد من الجميع الدعاء لهم بالمغفرة”.

وأضاف حسب وسائل إعلام مصرية: “منذ الإعلان عن فكرة تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي وقصة حياة وهو في حيرة شديدة ما بين الكشف عن الحقيقة بخصوص فكرة تقديم قصة حياة الأسطورة أحمد زكي أو السكوت عنها، ولكن حق الصداقة لصديقه هيثم زكي تقتضي عدم السكوت والكشف عن أن هيثم كان رافض تمام فكرة تقديم السيرة الذاتية او اي شيء يخص والده الراحل بل أن الجميع كان يعلم تمام العمل أن هيثم ووالدة كانوا لا يحبون أن يتم الكشف عن أسرار حياتهم الخاصة للرأي العام”.

وأوضح: “هيثم رحمه الله عليه قال لي أثناء جلسات العمل التي كانت بيني وبينه في تحضيرات الجزء الثاني من من فيلم كابوريا، إن والده الراحل كان رافض تمام فكرة تقديم أي شئ يخص حياته الشخصية او حتى مجرد فكرة التقرب لها في أعمال فنية سواء دراميه أو سينمائية، وكان قد اوصى بها هيثم لهذا كان هيثم متحفظ جدا في التقرب لأي شيء يخص حياته الخاصة او حياة والده ، حتى أن فكرة تقديم الجزء الثاني من فيلم كابوريا جاءت بعد تأكد هيثم أن قصة الفيلم هي امتداد للشخصيات الأساسية لفيلم كابوريا فقط ، وأنه سيجسد دور ابن حسن هدود في أحداث الجزء الثاني من الفيلم”.

وتابع:”إنه ليس لديه مشكلة مع محمد رمضان بشكل شخصي ولكن بالعكس فرمضان ظاهر وفنان لديه طاقة تمثيلية غير عادية وممثل ذكي وشاطر جدا، ولكن الفكرة تكمن في أنه من مطلق الأمان وحق الصداقة علي كان لابد من الكشف عن أن هيثم كان رافض تماما لأي شخص سواء رمضان او غيره تقديم قصة حياة والده رحمة الله علية ولهذا قررت كشف الحقيقة للرأي العام والجميع والحكم لهم وكي يرتاح ضميري”.